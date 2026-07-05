Ο Κάαν Καϊρίνεν ετοιμάζεται να φορέσει τα κιτρινόμαυρα, με την ΑΕΚ να βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του από την Σπάρτα Πράγας.

Ο 27χρονος αριστεροπόδαρος διεθνής Φινλανδός μέσος αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα σήμερα Κυριακή ή το αργότερο μέχρι αύριο, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ένωση…

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