Στην Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, έφτασε ο Μάρκο Γκρούγιτς.

Ο Σέρβος μέσος, ο οποίος έχει φτάσει σε συμφωνία με την Ένωση, «προσγειώθηκε» σήμερα το μεσημέρι (1/9) στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, πριν βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο συνεργασίας που του έχει προτείνει η διοίκηση του «Δικεφάλου».

Ο 29χρονος άσος έκανε το επαγγελματικό ντεμπούτο του στον Ερυθρό Αστέρα, ενώ το 2016 πήρε μεταγραφή για τη Λίβερπουλ. Τον Ιανουάριο του 2018 παραχωρήθηκε δανεικός στην Κάρντιφ έως το τέλος της σεζόν, ενώ τη διετία 2018-20 αγωνίστηκε με τη μορφή του δανεισμού στη Χέρτα Βερολίνου.

Την αγωνιστική περίοδο 2020-21 μετακόμισε ως δανεικός στην Πόρτο, η οποία το καλοκαίρι του 2021 τον απέκτησε με κανονική μεταγραφή από τους «ρεντς».

Την περασμένη σεζόν ο παίκτης ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα, με αποτέλεσμα να υποβληθεί τελικά σε επέμβαση και να χάσει το μεγαλύτερο μέρος της αγωνιστικής περιόδου.

Πρόλαβε να αγωνιστεί στο Σούπερ Καπ Πορτογαλίας, σε δύο ματς για το πορτογαλικό πρωτάθλημα, καθώς και σε δύο ματς της Πόρτο για το Europa League, με συνολικό χρόνο συμμετοχής 177 λεπτά.

Στη θητεία του στην Πόρτο κατέγραψε 140 συμμετοχές με απολογισμό τέσσερα γκολ και ισάριθμες ασίστ.