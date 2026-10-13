Στο Λονδίνο βρίσκεται ήδη η αποστολή της ΑΕΚ εν όψει της αυριανής αναμέτρησης με τη Σαχτάρ για το Champions League, η οποία θα διεξαχθεί στις 22:00 στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Η πτήση των «κιτρινόμαυρων» διήρκεσε περίπου τρεισήμισι ώρες με την ΠΑΕ να δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από το ταξίδι της, παρουσιάζοντας στιγμές από την αναχώρηση και από την άφιξη της ομάδας στην αγγλική πρωτεύουσα.

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