Μόνο η επίσημη ανακοίνωση μένει πλέον για να γίνει και τυπικά παίκτης της ΑΕΚ ο Μπαρναμπάς Βάργκα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #ΑΕΚ #Βάργκα