Η ΑΕΚ έκανε επίδειξη ανωτερότητας στην Καβάλα, επικράτησε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία με 2-0 του Νέστου Χρυσούπολης και έκανε ιδανικό ξεκίνημα στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

H ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έδειξε από το πρώτο λεπτό ποιος είναι το αφεντικό στο ματς, δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες με το «καλημέρα», κατάφερε να προηγηθεί νωρίς με τον Ζίνι στο 10, στη συνέχεια σπατάλησε πληθώρα αξιόλογων επιθετικών προσπαθειών για να διευρύνει το σκορ αλλά κατάφερε τελικά να κλειδώσει την υπόθεση νίκη στο 82΄με τον Γκεοργκίεφ, ο οποίος πανηγύρισε το πρώτο του τέρμα με τα κιτρινόμαυρα.

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