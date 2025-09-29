Το γκολ του Φράντζι Πιερό έφτανε και… περίσσευε στην ΑΕΚ για να επικρατήσει με το «αγαπημένο» της 1-0 του Βόλου, επιστρέφοντας έτσι στις επιτυχίες στο πρωτάθλημα της Super League.

Ο Αϊτινός φορ ψηφίστηκε MVP από τον κόσμο της «Ένωσης» και στις δηλώσεις που έκανε μετά το ματς στο κανάλι της ομάδας εξέφρασε τη χαρά του για το γκολ που πέτυχε και για το τρίποντο των «κιτρινόμαυρων» απέναντι στους Θεσσαλούς, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν κι περιθώρια βελτίωσης.

«Νιώθω καλά που πήραμε τους τρεις βαθμούς. Πρέπει να συνεχίσουμε, είμαι χαρούμενος που κατάφερα να σκοράρω, όμως το πιο σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Ήταν ένα καλό παιχνίδι. Όμως προφανώς, είναι πολλά πράγματα που μπορούμε να δουλέψουμε και να βελτιώσουμε ως ομάδα. Ξέρουμε ότι μπορούμε να παίξουμε καλύτερα. Οπότε θα παρακολουθήσουμε τα βίντεο και θα δούμε που πρέπει να βελτιωθούμε“, δήλωσε ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ την εφετινή σεζόν.