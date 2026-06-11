Ο Ορμπελίν Πινέδα βρίσκεται ξανά στο μεταγραφικό προσκήνιο, καθώς στο Μεξικό συνδέεται με πιθανή επιστροφή στη Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με ρεπορτάζ του «FOX Sports», η υπόθεση μόνο προχωρημένη δεν θεωρείται, ενώ βασικό στοιχείο αποτελεί η στάση του ίδιου του ποδοσφαιριστή.

Όπως αναφέρουν οι Μεξικανοί, ο 30χρονος μέσος δεν δείχνει αυτή τη στιγμή διάθεση να αφήσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, στο οποίο έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, με την παρουσία του στην ΑΕΚ να παραμένει κομβική για τον ρόλο του και την εξέλιξή του.

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