Αποφασισμένος εμφανίστηκε ο Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του πρώτου προημιτελικού του Conference League με τη Ράγιο Βαγεκάνο στη Μαδρίτη (9/4, 19:45, COSMOTE SPORT 2 HD, ΑΝΤ1).

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Πινέδα:

-Για το ότι έχει κάνει ρεκόρ συμμετοχών σε λεπτά και αν νιώθει πιο άνετα και αν τον κάνει χαρούμενο το περιβάλλον:

«Εργαζόμαστε κάθε μέρα σκληρά για να ετοιμάσουμε την ομάδα. Θα παίξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να γράψουμε ιστορία. Νιώθω πολύ καλά είμαι ήρεμος, θέλω να τους βοηθήσω με έναν τρόπο σημαντικό. Οι συμπαίκτες μου με κάνουν ευτυχή. Ελπίζω να φτάσουμε στο καλύτερη δυνατό σημείο».

-Για το γεγονός πως στο «Βαγέκας» νιώθουν ότι είναι η πιο σημαντική ομάδα που θα αντιμετωπίσει η Ράγιο:

«Ξέρουμε ότι καμία ομάδα δεν είναι εύκολη, όλες έχουν φιλοδοξία. Έχουμε έναν σημαντικό αντίπαλο απέναντι μας. Φιλοδοξούμε να πετύχουμε το καλύτερο. Να δώσουμε ένα σπουδαίο θέαμα, να απολαύσει ο κόσμος το παιχνίδι. Να απολαύσει ο κόσμος το παιχνίδι και να πάνε όλα προς το μέρος μας».

-Για το ποιος παίκτης τον… ανησυχεί εν όψει Ράγιο:

«Τίποτα δεν είναι εύκολο, ο κάθε παίκτης έχει τα χαρακτηριστικά του. Ο κάθε παίκτης θα δώσει το καλύτερο δυνατό. Δεν θα είναι εύκολο το έργο μας, θα παίξουμε όσο πιο συγκεντρωμένοι μπορούμε για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να αποφύγουμε κάποια λάθη».

-Για το αν βοηθήσει τους παίκτες η εμπειρία του Γιόβιτς:

«Έχουμε παίκτες με εμπειρία που θα μας βοηθήσουν για αύριο. Ο κάθε παίκτης που θα παίξει θα το απολαύσει. Παίκτες με την εμπειρία του Λούκα ή του Περέιρα έχουν ποιότητα και εμπειρία. Θα παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα αύριο».