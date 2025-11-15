Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Η ΑΕΚ αναδείχθηκε νικήτρια στο αθηναϊκό clasico απέναντι στον Παναθηναϊκό, καταφέρνοντας να κάμψει την αντίσταση του «τριφυλλιού» με ανατροπή.

Πιο συγκεκριμένα, οι «κιτρινόμαυρες» νίκησαν το Σάββατο με 2-1 τις «πράσινες» στους Αγίους Αναργύρους, για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Γυναικών.

Έτσι, επέστρεψαν στις επιτυχίες, μετά τη βαριά τους ήττα από τον ΠΑΟΚ, πιάνοντας στην κορυφή τον «δικέφαλο» του Βορρά, ο οποίος πάντως έχει ένα ματς λιγότερο.

Ο Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα στο 25ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι της Πούλιου, ωστόσο στο β’ ημίχρονο η ΑΕΚ αντέδρασε και γύρισε … τούμπα το ματς.

Το σύνθημα για την ανατροπή έδωσε στο 74ο λεπτό η Χαμαλίδου, ισοφαρίζοντας σε 1-1 με ένα πανέμορφο τέρμα, με τη Βιολάρη να διαμορφώνει στο 84’ με πλασέ, το τελικό 2-1 υπέρ των γηπεδούχων.

Το «τριφύλλι», μετά τη σημερινή του ήττα, παρέμεινε στους επτά βαθμούς.