Σημαντική μεταγραφή ολοκλήρωσε η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο γυναικών. Οι νταμπλούχες ανακοίνωσαν την κεντρική μέσο Μανγίμα Στίβελμανς, που είναι διεθνής με την Γκάμπια.

H ανακοίνωση:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τη Μανγίμα Στίβελμανς, η οποία υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 2027! Η Ολλανδογκαμπονέζα αθλήτρια είναι γεννημένη στις 31 Οκτωβρίου 2000 και θα ενισχύσει το τμήμα Ποδοσφαίρου Γυναικών της ομάδας μας.

Η Στίβελμανς αγωνίζεται ως κεντρική μέσος, ενώ μπορεί να προσφέρει και στη θέση της κεντρικής αμυντικού. Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Γκάμπιας και ξεκίνησε την καριέρα της από την ολλανδική BSV Limburgia. Το 2019 μετέβη στις ΗΠΑ για λογαριασμό του Navarro College, ενώ την επόμενη χρονιά μεταγράφηκε στη βελγική Genk. Τη σεζόν 2021/22 αγωνίστηκε μισή χρονιά στη Charleroi και το υπόλοιπο διάστημα στην ισλανδική Fimleikafelag Hafnarfjardar.

Την επόμενη σεζόν φόρεσε τη φανέλα της ελβετικής Sion, καθώς και της τουρκικής Alg Spor. Έκτοτε και μέχρι σήμερα αγωνιζόταν στη λετονική Riga FC, της οποίας ήταν και αρχηγός. Με τη Riga FC κατέκτησε το Πρωτάθλημα το 2024, ενώ αναδείχθηκε MVP της ομάδας της, καλύτερη μέσος και καλύτερη παίκτρια της σεζόν. Το 2025 κατέκτησε το Πρωτάθλημα, το Κύπελλο και τη Βαλτική Λίγκα, ενώ συμμετείχε και στα προκριματικά του Champions League.

Η 25χρονη ποδοσφαιρίστρια δήλωσε στο aek.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενη που υπέγραψα στην ΑΕΚ. Είναι ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου και θα φορέσω τη φανέλα ενός τόσο ιστορικού συλλόγου με παθιασμένους οπαδούς. Θα δώσω τα πάντα στο γήπεδο και ανυπομονώ να κατακτήσουμε τρόπαια».

Μανγίμα, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!»