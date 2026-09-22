Αιχμηρή ανακοίνωση εξέδωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ, λίγο μετά την θέση του υπεύθυνου γραφείου Τύπου, Τάσου Τσατάλη, που απάντησε στις δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου. Ο επικεφαλής του Βόλου υποστήριξε πως ο Μάρκο Νίκολιτς του είπε μετά το τέλος της αναμέτρησης των δύο ομάδων ότι η ανατροπή του Γιόβιτς από τον Κάργα δεν ήταν πέναλτι!

Η Ένωση, χωρίς να κατονομάζει, κάνει λόγο για δημιουργία τοξικού κλίματος από κάποιους που χρησιμοποιούν παλιά και φτηνά κόλπα θέλοντας να προπαγανδίσουν.

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