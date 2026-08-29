Με εντός έδρας παιχνίδι θα αρχίσει η επιστροφή της ΑΕΚ στο Champions League, καθώς η UEFA ανακοίνωσε σήμερα (29/8) το πρόγραμμα της League Phase.

Στην πρεμιέρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, η Ένωση θα υποδεχθεί στις 8 Σεπτεμβρίου τη ΛΑΣΚ Λιντζ από την Αυστρία. Στη συνέχεια ακολουθούν δύο διαδοχικές εκτός έδρας αναμετρήσεις, απέναντι στη Σαχτάρ στις 14 Οκτωβρίου και στη Μάντσεστερ Σίτι στις 20 Οκτωβρίου.

Περισσότερα στο paixebala.gr…