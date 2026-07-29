Η ΑΕΚ των πολλών αλλαγών έδειξε καλά στοιχεία, προηγήθηκε στην αναμέτρηση, όμως μετά το 1-0 χαλάρωσε, με αποτέλεσμα η Σαμσουνσπόρ να ανατρέψει το σκορ και να επικρατήσει με 2-1, υποχρεώνοντας την Ένωση στην πρώτη της ήττα για τη νέα σεζόν, έστω και σε επίπεδο φιλικών.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, προχώρησε σε oλικό rotation σε σχέση με το προηγούμενο φιλικό με την Τσβόλε, δίνοντας χρόνο συμμετοχής και την ευκαιρία να δείξουν πράγματα σε παίκτες δεύτερης γραμμής στην ομάδα.

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