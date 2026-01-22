Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για μία από τις πιο κρίσιμες αναμετρήσεις της σεζόν. Το Σάββατο (19:30), οι κιτρινόμαυροι θα αντιμετωπίσουν τον Αστέρα Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» με στόχο τη νίκη που θα τους αφήσει μόνους στην κορυφή της Super League. Η αναβολή του αγώνα Κηφισιά-ΠΑΟΚ δημιουργεί την ιδανική ευκαιρία για την Ένωση να «ξεμπλοκάρει» το παρόν μειονέκτημα από τον Δικέφαλο του Βορρά και να πάρει σημαντικό ψυχολογικό προβάδισμα στην κούρσα του πρωταθλήματος.

Παρά την εντυπωσιακή νίκη 4-0 επί του Παναθηναϊκού με τον Λούκα Γιόβιτς να πραγματοποιεί μία από τις καλύτερες ατομικές εμφανίσεις της χρονιάς με καρέ τερμάτων, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν επέτρεψε στην ομάδα του να πανηγυρίσει για πολύ. Ο Σέρβος τεχνικός τις τελευταίες ημέρες επιδόθηκε σε μια «επιχείρηση προσγείωσης», θέλοντας να κρατήσει τους παίκτες του συγκεντρωμένους στον επόμενο στόχο.

