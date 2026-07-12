Με νίκη ξεκίνησε τα φιλικά της παιχνίδια επί ολλανδικού εδάφους η ΑΕΚ, καθώς επιβλήθηκε την Κυριακή με 2-1 σκορ, της Ντε Γκράαφσαπ.

Ο Ζουμπκόφ στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με την κιτρινόμαυρη φανέλα κατάφερε να σκοράρει, με τον Βάργκα να είναι αυτός που είχε ανοίξει το σκορ για το συγκρότημα του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος παρέταξε την ομάδα του με διαφορετικές ενδεκάδες σε κάθε ημίχρονο.

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