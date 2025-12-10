Στην αυτοπεποίθηση που έδωσε την ομάδα του η καλή εμφάνιση της περασμένης Παρασκευής (5/12), παρά την ήττα με 3-2 από την πρωτοπόρο Γαλατάσαραϊ στην Κωνσταντινούπολη, στάθηκε ο προπονητής της Σαμσουνσπόρ, Τόμας Ρέις, μιλώντας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου εν όψει του αγώνα με την ΑΕΚ (11/12, 19:45, COSMOTE SPORT 4 HD), για την 5η αγωνιστική του Conference League.

Ο Γερμανός τεχνικός υπογράμμισε ότι στόχος της τουρκικής ομάδας είναι να διασφαλίσει μία θέση στην πρώτη οκτάδα της League Phase, ώστε να πάρει το απευθείας εισιτήριο για τους «16» της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας ότι δεν προσθέτει άγχος το γεγονός ότι, μετά τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια, η Σαμσουνσπόρ βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας.

«Έχουμε μεγάλη αυτοπεποίθηση. Αν μπορέσουμε να επαναλάβουμε την απόδοση που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της Γαλατασαράι εναντίον της ΑΕΚ, θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για εμάς. Δεν υπάρχει καμία πίεση πάνω μας από το ότι είμαστε πρωτοπόροι. Θέλουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Ο πρώτος μας στόχος είναι να τερματίσουμε στην πρώτη οκτάδα του Conference League. Είμαστε καλή ομάδα και οι αντίπαλοί μας το ξέρουν αυτό. Δεν είναι εύκολο να παίζεις εναντίον μας. Ανυπομονώ για τον αγώνα με την ΑΕΚ. Για τους παίκτες μας, το να βλέπουν τους οπαδούς στο γήπεδο είναι κινητήρια δύναμη. Νομίζω ότι αξίζουμε την υποστήριξη. Θα συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία πετυχαίνοντας ένα καλό αποτέλεσμα», δήλωσε ο Ρέις, που -αν και ρωτήθηκε- δεν θέλησε να μιλήσει για τα πλάνα του εν όψει του αγώνα.

Εκ μέρους των ποδοσφαιριστών της Σαμσουνσπόρ, μίλησε ο πρώτος σκόρερ της ομάδας στο Conference League, Μάριους Μουαντιλμάτζι. «Το να σημειώνω γκολ και να είμαι επιτυχημένος, με κάνει χαρούμενο. Αν βοηθάω την ομάδα, είμαι χαρούμενος. Αλλά ο στόχος δεν είναι η ατομική επιτυχία, αλλά η επιτυχία της ομάδας. Προετοιμαζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο για τα παιχνίδια που παίζουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο σε κάθε παιχνίδι. Είμαστε καλή ομάδα, θα μείνουμε στο αγωνιστικό μας πλάνο και θα παίξουμε αυτό το σημαντικό παιχνίδι. Ιδανικά, θα κερδίσουμε την ΑΕΚ», δήλωσε ο επιθετικός από το Τσαντ, ο οποίος έχει σκοράρει τέσσερις φορές σε ισάριθμα παιχνίδια της League Phase.