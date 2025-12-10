Αισιόδοξος ότι η ΑΕΚ μπορεί να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από την έδρα της Σαμσουνσπόρ είναι ο Φελίπε Ρέλβας.

Ο αμυντικός της Ένωσης, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές των «κιτρινόμαυρων» στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (11/12, 19:45) στάθηκε στην αγωνιστική και πνευματική ετοιμότητα της ομάδας του.

«Είμαστε σε καλή κατάσταση, ξέρουμε αρκετά για την Σαμσουνσπόρ, αλλά εστιάζουμε στη δική μας ομάδα. Έχουμε αυτοπεποίθηση και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα», δήλωσε αρχικά ο Πορτογάλος στόπερ.

Κληθείς να μιλήσει για τη συνεργασία που έχει με τον Μουκουντί στο κέντρο της άμυνας, επισήμανε:

«Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, με τον οποίο έχουμε πολύ καλή σχέση εντός και εκτός γηπέδου. Όμως αμυνόμαστε ως ομάδα και κάνουμε επίθεση επίσης ως ομάδα, όλοι μαζί».