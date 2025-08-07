O διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Χαβιέρ Ριμπάλτα σε δηλώσεις του στην COSMOTE TV πριν την έναρξη του αγώνα με τον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο επισήμανε πως η Ένωση βρίσκεται στο σωστό δρόμο εξήγησε πως «θα χρειαστούμε δύο μεταγραφικές περιόδους για να ολοκληρώσουμε το πλάνο μας».

Αναλυτικά όσα είπε ο Χαβιέρ Ριμπάλτα στην Cosmote Tv:

Για τη μεταγραφή του Γιόβιτς και το «ευχαριστώ» του Νίκολιτς προς όλους στη διοίκηση γι’ αυτή την κίνηση;

«Πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω τον προπονητή για τα καλά του λόγια. Δουλεύουμε ως σύνολο. Κάναμε κάποιες συσκέψεις και πήραμε από κοινού αυτή την απόφαση. Είναι συνολική η απόφαση».

Οι πρώτες του εντυπώσεις από την αγωνιστική εικόνα της ΑΕΚ;

«Είμαστε στο σωστό δρόμο. Είμαστε μία συμπαγής ομάδα πλέον. Μία ομάδα που πρέπει να είναι ανταγωνιστική. Είναι νωρίς. Προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε και τα δυο. Δεν είναι εύκολο. Έχουμε δύσκολο αγώνα σήμερα. Είμαστε πάντως στο σωστό δρόμο».

Για τη «σφραγίδα» που βάζει στην ΑΕΚ και αν είναι ικανοποιημένος από το πώς έχουν εξελιχθεί ως τώρα τα πράγματα;

«Είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Ίσως χρειαζόμαστε δυο μεταγραφικές περιόδους για να ολοκληρωθεί όλο αυτό που θέλουμε. Αλλά είμαι αρκετά ικανοποιημένος ως τώρα».

Πόσες μεταγραφές να περιμένουμε σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο;

«Δεν είναι ακριβές το νούμερο. Κάποια μεταγραφή μπορεί να κάνουμε. Κάποιος να φύγει, κάποιος να μείνει. Μέσα στον Αύγουστο γίνονται πολλά».

Για το σχέδιό του κι αν θα το αναλύσει σε συνέντευξή του στο τέλος του καλοκαιριού;

«Αν τα αποτελέσματα μας συνοδεύσουν είμαστε σύμφωνοι»