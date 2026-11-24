Στην κάμερα της ΑΕΚ TV, μίλησε λίγο πριν τη σέντρα της εκτός έδρας αναμέτρησης των «κιτρινόμαυρων» με την Κόμο, ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ομάδας Χαβιέ Ριμπάλτα

Αναλυτικά οι δηλώσεις του

Για το κατά πόσο περίμενε να φτάσει η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League τόσο γρήγορα:

«Ειλικρινά, δεν πίστευα ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε τόσο γρήγορα στη League Phase του Champions League. Όταν φτάσαμε κοντά στην κατάκτηση του τίτλου, τότε αρχίσαμε να το σκεφτόμαστε».

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