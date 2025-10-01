Μολονότι χαρακτήρισε την ΑΕΚ πολύ ποιοτική ομάδα ο Άλμπερτ Ριέρα, στις δηλώσεις του εν όψει του αυριανού αγώνα της Τσέλιε με την «Ένωση», για την 1η αγωνιστική της League phase του Conference League, τόνισε ότι « η λέξη “φόβος” δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο μου».

«Είμαστε έναν χρόνο πιο έμπειροι. Πέρυσι λέγαμε ‘θα δούμε’, φέτος ανταγωνιζόμαστε. Η λέξη φόβος δεν υπάρχει στο λεξικό μου. Ξέρουμε τι θέλουμε και πώς θέλουμε να το πετύχουμε. Σίγουρα θα προσπαθήσουμε να μπούμε στην 8άδα, δεν θέτουμε όρια στον εαυτό μας», είπε ο Ισπανός προπονητής μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου και συνέχισε:

«Όταν μιλάς πολύ, θέλουν να σε τιμωρήσουν και να σου αποδείξουν ότι κάνεις λάθος. Είμαι κάποιος που δεν φοβάται τίποτα, και αυτό το μεταφέρω και στα παιδιά. Ό,τι έχεις πετύχει μια φορά, θέλεις να το επαναλάβεις και να το βελτιώσεις. Πρέπει να έχουμε επίγνωση του ποιοι είμαστε, μία ομάδα από την Σλοβενία, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να έχουμε αυτοπεποίθηση.

Δεν ανησυχώ για την ποιότητα και την αξία του αντιπάλου. Σωστά, η ΑΕΚ έχει μια εξαιρετικά ποιοτική ομάδα, γρήγορους εξτρέμ και στην επίθεση παίκτες που μπορούν να σκοράρουν χωρίς πραγματική ευκαιρία. Οι μονομαχίες θα είναι κρίσιμες και είμαστε έτοιμοι για όλες τις τακτικές τους παραλλαγές».