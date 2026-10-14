Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει σήμερα (14/10, 22:00) τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Stamford Bridge για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η Ένωση ξεκίνησε με νίκη 1-0 επί της ΛΑΣΚ Λίντσερ στη Νέα Φιλαδέλφεια και βρίσκεται στο πρώτο μισό της βαθμολογίας, ενώ οι Ουκρανοί, που έχουν έδρα στο Λονδίνο λόγω του πολέμου, ξεκίνησαν με 1-1 απέναντι στην Αϊντχόφεν στην Ολλανδία.

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