Στις 19:45 (Cosmote Sport 4) θα αρχίσει στη Σαμψούντα το παιχνίδι της ΑΕΚ με αντίπαλο τη Σαμσουνσπόρ, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Μετά τον θρίαμβο στη Φλωρεντία η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς φιλοδοξεί απέναντι στους Τούρκους να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα για να κάνει ακόμη ένα βήμα για την πρόκριση.

Το έργο της Ένωσης είναι δύσκολο, καθώς οι Τούρκοι είναι πρωτοπόροι με 10 βαθμούς είναι στην πρώτη θέση, στην «παρθενική» ευρωπαϊκή παρουσία τους στα 60 χρόνια Ιστορίας του συλλόγου.

Το καλοκαίρι η Σαμσουνσπόρ αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό στα play off του Europa League, ωστόσο έκτοτε παραμένει αήττητη και χωρίς να έχει δεχθεί γκολ στην έδρα της (0-0 με τον ΠΑΟ και δύο νίκες με 3-0 στη League Phase του Conference League).

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ζίνι, Γκατσίνοβιτς, Πιερό στο προτελευταίο ματς της League Phase.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμα κι αν αποτύχει απόψε η ΑΕΚ έχει ακόμα ένα «κανονάκι» την επόμενη Πέμπτη (18/12) εναντίον της Κραϊόβα στην «OPAP Arena».

Αυτή τη στιγμή ο «Δικέφαλος» έχει 7 βαθμούς, την ώρα που οι 10 δίνουν σίγουρη πρόκριση στα νοκ άουτ, ενώ οι 11 και με την πολύ καλή διαφορά τερμάτων της ελληνικής ομάδας (+5) ίσως αποδειχτούν αρκετοί ακόμα και για οκτάδα, άρα απευθείας πρόκριση στους «16».

Διαιτητής: Ζερεμί Πινιάρ (Γαλλία)

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Σαμσουνσπόρ: Κιοτσούκ, Φαν Ντρόνχελεν, Τόμασον, Σάτκα, Γιαβρού, Μακουμπού, Κίλιντς, Χολς, Εντσάμ, Μουσάμπα, Μάριους Μουαντιλμαντζί.