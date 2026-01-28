Τον Μανώλη Σάλιακα της Ζανκτ Πάουλι έχει στο μεταγραφικό της στόχαστρο η ΑΕΚ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Γερμανία ο 29χρονος δεξιός μπακ, που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι βρίσκεται σε συζητήσεις με την Ένωση, που θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Πάντως, για τον Έλληνα ακραίο αμυντικό ενδιαφέρονται και οι Βόλφσμπουργκ, Λέστερ, Μπέρμιγχαμ και Πρέστον.

Την περσινή περίοδο ο Σάλιακας ήταν βασικός και μέτρησε 31 συμμετοχές με την ομάδα του Αμβούργου, ωστόσο φέτος έχει χάσει τη θέση και τρέχει με 11 συμμετοχές και μία ασίστ.