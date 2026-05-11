Η επόμενη ημέρα στην ΑΕΚ έχει ήδη αρχίσει να σχεδιάζεται και τα πρώτα μεταγραφικά σενάρια κάνουν την εμφάνισή τους γύρω από την πρωταθλήτρια Ελλάδας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Africafoot, η Ένωση παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Σάβι Μπαμπίκα, ο οποίος ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο 25χρονος διεθνής εξτρέμ από τη Γκαμπόν αγωνίστηκε το δεύτερο μισό της φετινής σεζόν ως δανεικός στη Καραγκιουμρούκ, μετρώντας 15 συμμετοχές, ένα γκολ και μία ασίστ. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή με ταχύτητα και δυνατότητα να καλύψει όλες τις θέσεις της επίθεσης, κυρίως όμως το δεξί άκρο.

