Στις 22:00 (Magenta Sport 2) θα ξεκινήσει στο «Έτιχαντ» το σπουδαίο παιχνίδι της ΑΕΚ με αντίπαλο τη Μάντσεστερ Σίτι, στο οποίο ο «δικέφαλος» θα ψάξει την υπέρβαση.

Η «Ένωση» θα κοντραριστεί με τους «πολίτες», για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και μολονότι γνωρίζει ότι οι Άγγλοι είναι το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης, είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα.

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