Τη μεταγραφή του Μάρτιν Γκεοργκίεφ στην ΑΕΚ επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του στα βουλγαρικά ΜΜΕ κι ο πρόεδρος της Σλάβια Σόφιας, Βέντσεσλαβ Στεφάνοφ. Ο ισχυρός άνδρας της βουλγαρικής ομάδας μίλησε στο sportal.bg κι έδωσε ορισμένες λεπτομέρειες για την μετακίνηση του 20χρονου διεθνούς Βούλγαρου στόπερ στους «κιτρινόμαυρους»:

«Ναι, πουλήσαμε τον Μάρτιν Γκεοργίεφ στην ΑΕΚ. Το συμβόλαιό του είναι τετραετές. Ποια είναι η τιμή; Δεν είσαι από την εθνική υπηρεσία εσόδων…».

Ο Γκεοργκίεφ βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, ξεναγήθηκε στην OPAP Arena, όπου έκανε την πρώτη του φωτογράφιση με τη φανέλα της ΑΕΚ, πέρασε ιατρικές εξετάσεις και η απόκτησή του θα ανακοινωθεί επίσημα και για τυπικούς λόγους την Τρίτη (30/12).

Το κόστος της μεταγραφής του Γκεοργκίεφ στην ΑΕΚ θα φτάσει τα 2 εκατ. ευρώ συν μπόνους.