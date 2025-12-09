Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο Ζώης Καραργύρης, καθώς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο.

Ο νεαρός επιθετικός της ΑΕΚ, που αγωνίστηκε ως αλλαγή με την πρώτη ομάδα στα τελευταία ματς απέναντι σε ΟΦΗ και Ατρόμητο, για το Κύπελλο και το πρωτάθλημα, αντίστοιχα, τραυματίστηκε στην προπόνηση της Δευτέρας (08/12), με τα αποτελέσματα των εξετάσεων να επιβεβαιώνουν τα δυσάρεστα νέα.

Ο πρώτος σκόρερ της Κ19 της ΑΕΚ θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση την Πέμπτη.

Ο Καραργύρης που μετράει 13 γκολ σε 10 ματς με την Κ19 της ΑΕΚ, θα χάσει ουσιαστικά το υπόλοιπο της σεζόν καθώς τίθεται νοκ-άουτ για τους επόμενους μήνες, όντας τρομερά άτυχος.