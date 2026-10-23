Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στους φιλάθλους με τα εισιτήρια για το παιχνίδι της 4ης Νοεμβρίου θα έχουν ήδη εξαντληθεί.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε το sold out και απευθυνόμενη προς τους φιλάθλους τους ζητάει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί με τις αγορές εισιτηρίων μέσω ανεπίσημων καναλιών διάθεσης.

Συγκεκριμένα, η Ένωση ενημέρωσε ότι έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα μεταπώλησης εισιτηρίων μέσω μη εξουσιοδοτημένων ιστοσελίδων, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ακύρωσής τους, ενώ εκτός από τον κίνδυνο να χάσουν την δυνατότητα εισόδου τους στο γήπεδο, ενδέχεται να χάσουν και τα χρήματά που θα ξοδέψουν.

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