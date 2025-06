Ο Μάρκο Νίκολιτς αποχώρησε από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ, κι έτσι οι Ρώσοι βρίσκονται σε αναζήτηση νέου προπονητή, έχοντας ψηλά στη λίστα τους έναν πρώην «κιτρινόμαυρο» τεχνικό.

Πιο συγκεκριμένα οι Ρώσοι, σύμφωνα με το «Sport Express», βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τον Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από την «Ένωση» μετά από τρία χρόνια παρουσίας του στον πάγκο της.

Όπως επισημαίνεται στο ρωσικό Μέσο, η περίπτωση του Αλμέιδα εξετάζεται σοβαρά, ενώ στη λίστα των υποψηφίων βρίσκονται επίσης τα ονόματα των Ρόλαν Γκούσεφ και Μαρσέλ Λίτσκα.

CSKA entered into negotiations with Almeyda

Licka is candidate #2

Coaches from abroad are a priority

Osinkin isn’t being considered

