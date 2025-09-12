Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ έφτασε το πρωί της Παρασκευής ο Πορτογάλος μέσος, Ζοάο Μάριο.

Ο πρώην παίκτης των Ίντερ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Μπενφίκα αφίχθη στη χώρα μας για να «σφραγίσει» το deal με τους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι θα αποκτήσουν τον παίκτη με ετήσιο δανεισμό από την Μπεσίκτας, χωρίς μάλιστα οψιόν αγοράς.

Η «Ένωση» αναμένεται να καλύψει σημαντικό μέρος του συμβολαίου του με τους Τούρκους, το οποίο κατά πληροφορίες κυμαίνεται στα 4 εκατ. ευρώ ετησίως, συμπεριλαμβανομένων και των μπόνους.

Ο 32χρονος πολύπειρος παίκτης ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Πόρτο, αλλά εντάχθηκε στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Με τα «λιοντάρια» πήρε ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο, ένα Λιγκ Καπ και ένα Σούπερ Καπ.

Το καλοκαίρι του 2016 η Ίντερ έβγαλε από τα ταμεία της περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει, παρά ταύτα δεν δικαιολόγησε καθόλου το τεράστιο ποσό που ξόδεψαν οι «νερατζούρι». Πήρε πολύ μικρό χερόνο συμμετοχής, ενώ από το 2018 ξεκίνησαν οι δανεισμοί του. Η αρχή έγινε στη Γουέστ Χαμ, ακολούθησε η Λοκομοτίβ Μόσχας και τελευταία ήταν η Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Το 2021 αποκτήθηκε ως ελεύθερος από την Μπενφίκα, όπου και παρέμεινε για 3 χρόνια. Την απελθούσα σεζόν παραχωρήθηκε από τους «Αετούς» ως δανεικός στην Μπεσίκτας, η οποία στη διάρκεια του καλοκαιριού αγόρασε τα δικαιώματά του έναντι 2 εκατ. ευρώ.

Αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με την Πορτογαλία το 2016 στα γήπεδα της Γαλλίας, ενώ τρία χρόνια μετά πανηγύρισε με τους Ίβηρες (2019) το Nations League. Με την Εθνική σε 56 συμμετοχές πέτυχε 3 γκολ.