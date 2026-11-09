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Ο Λόβρο Μάγερ θα βρίσκεται τελικά στις κλήσεις της εθνικής Κροατίας για τις προσεχείς αναμετρήσεις της στο Nations League, παρότι το όνομά του απουσίαζε από τις επιλογές του Σλάβεν Μπίλιτς
Ο χαφ της ΑΕΚ αντικατέστησε στην αποστολή της Κροατίας τον Λούκα Σούτσιτς, ο οποίος ταλαιπωρείται από υψηλό πυρετό και δεν θα καταφέρει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.
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