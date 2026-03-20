Στην Εθνική Σερβίας κλήθηκε για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο χρόνια ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Ο μέσος της ΑΕΚ, καθώς και ο συμπαίκτης του στην «Ένωση», Λούκα Γιοβιτς συμπεριελήφθησαν μεταξύ των εκλεκτών του Βέλικο Παούνοβιτς για τα φιλικά με την Ισπανία, στις 27 Μαρτίου στο στάδιο Keramika στη Βιγιαρεάλ και την Σαουδική Αραβία, στις 31 Μαρτίου στην TSC Arena στη Μπάτσκα Τόπολα.

Παράλληλα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «πλάβι» κάλεσε εκ νέου τα αδέρφια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Σεργκέι και Βάνια, ενώ αντίθετα λόγω τραυματισμών, εκτός αποστολής έχει μείνει ο μέσος του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς καθώς και οι Ντούσαν Βλάχοβιτς (Γιουβέντους), και Λούκα Ίλιτς (Οβιέδο).