Στην διάθεση του κόσμου από σήμερα 4/3 τέθηκαν τα εισιτήρια για την πρώτη αναμέτρηση της Ένωσης στην φάση των «16» του Conference League απέναντι στην Τσέλιε στην Σλοβενία.

Το εν λόγω παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 12/3.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι αρχίζει η διαδικασία προαγοράς εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με τη NK Celje, για τη φάση των «16» του UEFA Conference League, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 12 Μαρτίου στις 21:00 (22:00 ώρα Ελλάδος), στο Stadion Z’dežele.

Τιμή & Όροι Διάθεσης

• Τιμή εισιτηρίου: 20€

• Κάθε φίλαθλος μπορεί να προμηθευτεί έως δύο (2) εισιτήρια

Διαδικασία Πώλησης

Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις:

1η Φάση – Προτεραιότητα (έως 06/03 και ώρα 12:00)

Προτεραιότητα στην αγορά θα έχουν οι φίλαθλοι που είχαν προμηθευτεί εισιτήριο σε τουλάχιστον έναν από τους προηγούμενους εκτός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της ομάδας με: Hapoel Be’er Sheva, RSC Anderlecht, NK Celje, ACF Fiorentina, Samsunspor.

*Εξαιρούνται όσοι φίλαθλοι προμηθεύτηκαν εισιτήριο μέσω Λέσχης Φίλων ΑΕΚ.

2η Φάση – Ελεύθερη Πώληση (από 06/03 και ώρα 12:30)

Θα ακολουθήσει ελεύθερη πώληση για κάθε φίλαθλο που επιθυμεί να προμηθευτεί εισιτήριο, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Οι φίλαθλοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία προαγοράς εισιτηρίου, θα το παραλάβουν σε δεύτερο χρόνο τις επόμενες ημέρες, μαζί με όλες τις αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο τους στο γήπεδο.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας από την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΚ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΕΔΩ.»