Η ΑΕΚ μέχρι την 1η Νοεμβρίου ήταν αήττητη για ένα χρόνο στην Super League, στοιχείο που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην έδρα της.

Σήμερα (4/11, 19:45) υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League και φιλοδοξεί η έδρα της να διατηρήσει τη δυναμική της όσο δύσκολο και αν είναι λόγω της αξίας της αντιπάλου της.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr