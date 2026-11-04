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Η ΑΕΚ μέχρι την 1η Νοεμβρίου ήταν αήττητη για ένα χρόνο στην Super League, στοιχείο που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην έδρα της.
Σήμερα (4/11, 19:45) υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League και φιλοδοξεί η έδρα της να διατηρήσει τη δυναμική της όσο δύσκολο και αν είναι λόγω της αξίας της αντιπάλου της.
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