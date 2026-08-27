Η ΑΕΚ συνέτριψε 4-0 την Λέφσκι Σόφιας στην «Allwyn Arena» και πανηγύρισε την μεγάλη πρόκριση στην League Phase του Champions League.

Η κλήρωση θα γίνει στο Μονακό το απόγευμα της Πέμπτης (19:00, Cosmote Sport) και η Ένωση θα βρεθεί στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Όπως είναι γνωστό θα παίξει οκτώ παιχνίδια με διαφορετικές ομάδες και θα αντιμετωπίσει δύο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας, δίνοντας τέσσερα ματς εντός και τέσσερα εκτός έδρας.

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