Γεύση… ΑΕΚ πήρε ο Λόβρο Μάγιερ, ο οποίος βρίσκεται απ’ το απόγευμα της Τρίτης (28/7), στο Άπελντοορν της Ολλανδίας. Ο Κροάτης χαφ ταξίδεψε στον τόπο όπου η Ένωση πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας της και αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο 28χρονος διεθνής αμέσως μετά θα τεθεί στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου και θα μπει στις προπονήσεις, καθώς η ΑΕΚ θα παραμείνει στο προπονητικό της κέντρο στην Ολλανδία έως το τέλος της εβδομάδας.

Εφόσον όλα κυλήσουν σύμφωνα με τον προγραμματισμό των «κιτρινόμαυρων», η ΑΕΚ θα προχωρήσει στις επίσημες ανακοινώσεις, προσθέτοντας στο ρόστερ της έναν ποδοσφαιριστή που προορίζεται να αποτελέσει μία από τις πιο ηχηρές καλοκαιρινές κινήσεις της και βασικό κομμάτι του αγωνιστικού της σχεδιασμού για τις εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις.