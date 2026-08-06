Η ΑΕΚ εξετάζει την περίπτωση του Κέρβιν Αριάγκα, με τον 27χρονο μέσο της Λεβάντε να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεταγραφικής μονομαχίας που μόλις άρχισε να ξεδιπλώνεται. Η «’Ενωση» και η Θέλτα διεκδικούν τον διεθνή άσο από την Ονδούρα, σε μια «μάχη» που αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το ισπανικό Cadena Ser, οι δύο ομάδες έχουν ήδη κινηθεί για την απόκτηση του Αριάγκα όμως οι πρώτες προτάσεις τους δεν έγιναν αποδεκτές από την διοίκηση της Λεβάντε που περιμένει νέες προσφορές.

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