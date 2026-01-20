Ο Μιχάλης Κασάπης επισκέφθηκε το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην «OPAP Arena» για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό είδε από κοντά τα εκθέματα, ενώ φωτογραφήθηκε με τα τρόπαια που άφησε το δικό του αποτύπωμα, αλλά και με τη φανέλα της Μικτής Ευρώπης το 1996 που επίσης φόρεσε.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ:

«Στο περιθώριο της επίσκεψής του στην Αγιά Σοφιά την περασμένη Κυριακή 18 Δεκεμβρίου και της συνάντησής του με τον κόσμο της ΑΕΚ, ο μεγάλος Μιχάλης Κασάπης επισκέφθηκε το Μουσείο Ιστορίας του συλλόγου.

Ο κορυφαίος αριστερός οπισθοφύλακας της σύγχρονης εποχής ξεναγήθηκε στις προθήκες του Μουσείου και φωτογραφήθηκε δίπλα σε τρόπαια και εκθέματα που φέρουν τα αποτυπώματά του, όπως π.χ. η φανέλα με την οποία αγωνίστηκε στη Μικτή Ευρώπης το 1996.

Ήταν και… γουρλής, αφού λίγη ώρα μετά την επίσκεψή του γράφτηκε μια νέα σελίδα ιστορίας!»