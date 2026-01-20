Τι έγινε ρε παιδιά χθες στην κοπή τη πίτα της ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής;

Μόνο ο Μητσοτάκης έλειψε από την βραδιά του Ηλιόπουλου που διοργάνωσε ο πρόεδρος Γιαρένης.

Εντάξει, να ήταν μόνο ο Βρούτσης, θεσμικά ως υπουργός του αθλητισμού, να το καταλάβω, να πω δεν τρέχει τίποτα, γίνονται αυτά σε τέτοιες εκδηλώσεις. Αλλά εδώ μιλάμε έγινε το έλα να δεις…

Εκτός από τον Γιάννη Βρούτση (αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού), ήτο επίσης οι Σοφία Ζαχαράκη (υπουργός παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού), Μάριος Θεμιστοκλέους (υφυπουργός υγείας), οι βουλευτές της ΝΔ Μάκης Βορίδης, Γιώργος Βλάχος, Βασίλης Οικονόμου, μέχρι και ο γενικός διευθυντής του κόμματος Γιάννης Σμυρλής ήτανε! Μιλάμε για δύναμη τώρα. Κυβερνητική υποστήριξη, στο ζενίθ.

Συν τοις άλλοις ήταν και οι Μανώλης Χριστοδουλάκης, Βάσια Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί βρέθηκαν και οι αντιπεριφερειάρχες Δημήτρης Δαμάσκος, Πολυχρόνης Μπαϊρακτάρης, η περιφερειακή σύμβουλος Βασιλική Καβαλάρη, όπως και ο εφοπλιστής Θανάσης Μαρτίνος. Ο δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης, ο δήμαρχος Κορωπίου Δημήτρης Κιούσης, ο δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, η δήμαρχος Διονύσου Κατερίνα Μαϊχόσογλου και ο δήμαρχος Παλλήνης, παλιός πασόκος και υφυπουργός αθλητισμού, Χρήστος Αηδόνης.

