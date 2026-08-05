Η ΑΕΚ εξακολουθεί να παρακολουθεί την περίπτωση του Αϊμάρ Μπλάθκεθ… αυτό αναφέρεται σε νέο δημοσίευμα από την Ισπανία το οποίο επαναφέρει το όνομα του 20χρονου επιθετικού στο μεταγραφικό προσκήνιο της Ένωσης.

Σύμφωνα με τοπικό ισπανικό μέσο, ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της Βαλένθια για να συζητήσει το μέλλον του, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.

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