Την παρέμβαση του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα Κωνσταντίνου Σπυρόπουλου προκάλεσαν οι δηλώσεις του Μάριου Ηλιόπουλου αμέσως μετά τη λήξη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και εκτός από τη συμπεριφορά του διώκεται πλέον και για δυσφήμιση του αθλήματος.

Την Παρασκευή απολογείται στους αθλητικούς δικαστές της Superleague το αφεντικό της ΑΕΚ, ο οποίος δήλωνε ότι θα πάει στον εισαγγελέα, αλλά τελικά τον πρόλαβε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας και πλέον βρίσκεται κατηγορούμενος και για δυσμενείς δηλώσεις, εκτός από τις συμπεριφορές.

Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μετά το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena ο Μάριος Ηλιόπουλος πήγε και διαμαρτυρήθηκε έντονα στον διαιτητή για το αμφιλεγόμενο πέναλτι των ερυθρολεύκων στις καθυστερήσεις, ενώ στη συνέχεια με τα όσα ανέφερε για τη διαιτησία και το ελληνικό ποδόσφαιρο, προκάλεσαν την άσκηση δίωξης σε βάρος του και από τον αθλητικό εισαγγελέα.

