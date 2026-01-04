Το μεγάλο μεταγραφικό «μπαμ» της ΑΕΚ με τον Μπαρνάμπας Βάργκας βρίσκεται στην τελική ευθεία, όμως η άφιξη του παίκτη στην Αθήνα, ίσως πραγματοποιηθεί αργά το βράδυ.

Η Ένωση έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τη Φερεντσβάρος για την απόκτηση του 31χρονου επιθετικού, σε ένα deal που αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές φιλοδοξίες της ομάδας.

Ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε την άφιξη του Ούγγρου φορ το βράδυ στην Αθήνα, μέσω Βουδαπέστης, ώστε να περάσει άμεσα από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Ωστόσο, τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει στον ελληνικό εναέριο χώρο, λόγω του FIR, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, καθιστώντας προς το παρόν αδύνατες τις αφίξεις και αναχωρήσεις.

