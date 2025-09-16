Σε απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης των οπαδών της ΑΕΚ στον αγώνα με το Αιγάλεω, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (17/9, 16:00, Cosmote Sport 2) στο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, έβαλε η Αστυνομία, όπως ανακοίνωσε σήμερα το αρμόδιο Υπουργείο.

Στην σχετική ανακοίνωση τονίζεται πως η απόφαση πάρθηκε για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Μαζί με την απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης υπάρχει προφανώς και απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων στους φίλους της «Ένωσης.

Αυτό που σημειώνεται από πλευράς ΑΕΚ, είναι ότι όπως κάνει σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια, έτσι και γι΄αυτό στο Αιγάλεω είχε ζητήσει επίσημα εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων της, ωστόσο είναι ξεκάθαρο πλέον πως η Αστυνομία βάζει «stop»λόγω προφανώς πιθανών κινδύνων που υπάρχουν.

Kι αυτό γιατί θα πρέπει να σημειωθεί ότι την ίδια ώρα, λίγο πιο πέρα, στο Περιστέρι παίζει ο Ατρόμητος ενώ λίγο αργότερα έχει ματς και ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο με αντίπαλο την Athens Kallithea.