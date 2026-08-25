Ο Θωμάς Στρακόσια χαρακτήρισε τη ρεβάνς με τη πρωταθλήτρια Βουλγαρίας για τα play-offs του Champions League ως το πιο σημαντικό ματς της σεζόν, εξέφρασε επίσης την πίστη του στην ομάδα του και τόνισε πως η ΑΕΚ αξίζει να προκριθεί.

Παράλληλα ο 31χρόνος τερματοφύλακας, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης στη συνέντευξη Τύπου, υποστηρίξε πως το Champions League είναι όνειρο για κάθε παίκτη.

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