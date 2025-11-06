Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Δύο πολύτιμους βαθμούς στη μάχη που δίνει για την πρόκριση έχασε την Πέμπτη η ΑΕΚ, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Σάμροκ Ρόβετς στην Opap Arena, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Οι «κιτρινόμαυροι», μετά το εκκωφαντικό 6-0 επί της Αμπερντίν, ήθελαν να διπλασιάσουν τις νίκες τους στη διοργάνωση, ωστόσο δεν τα κατάφεραν, με τη διαιτησία του Μουνουέρα να αφήνει με πολλά παράπονα τους γηπεδούχους.

Οι Ιρλανδοί προηγήθηκαν, κόντρα στη ροή του αγώνα με ένα αυστηρό πέναλτι που τους δόθηκε και το μετέτρεψε σε γκολ στο 21′ ο Μπερκ. Εν τέλει η ομάδα του Νίκολιτς έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας, σκοράροντας κι αυτή από την άσπρη βούλα με τον Γιόβιτς στο 89΄.

Μετά από τρία παιχνίδια η ΑΕΚ έχει πλέον τέσσερις βαθμούς στην κατάταξη.

Ο αγώνας

H ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο ματς ψάχνοντας ένα γρήγορο γκολ, με τον Κουτέσα να απειλεί για πρώτη φορά στο 7′ με σουτ από πλάγια θέση, βλέποντας τον ΜακΓκίντι να απομακρύνει με ωραία επέμβαση τον κίνδυνο για την εστία του.

Κόντρα στη ροή του αγώνα οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προηγηθούν με το αμφισβητούμενο πέναλτι που καταλόγισε ο Μουνουέρα για ένα μαρκάρισμα του Μαρίν στον ΜακΓκόβερν μέσα στην περιοχή.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μπερκ, ο οποίος παρά την προσπάθεια του Στρακόσα, που έπεσε σωστά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0 για τη Σάμροκ Ρόβερς.

Στα εναπομείναντα λεπτά του πρώτου μέρους οι «κιτρινόμαυροι» έψαξαν το γκολ της ισοφάρισης, ωστόσο τους έλειπε το καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια, με αποτέλεσμα το 0-1 να διατηρηθεί στο πρώτο 45λεπτο.

Με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου ο Νίκολιτς έδωσε το σύνθημα για «φουλ επίθεση» ρίχνοντας το ματς τους Πιερό, Κοϊτά.

Πράγματι, η Ένωση εγκαταστάθηκε γύρω από την περιοχή του ΜακΓκίντι, ο οποίος στο 50΄ πραγματοποίησε μεγάλη απόκρουση σε κεφαλιά του Μουκουντί, με τον Γιόβιτς στη συνέχεια να σκοράρει από θέση οφσάιντ.

Οι γηπεδούχοι «πυροβολούσαν» συνεχώς και το γκολ έμοιαζε να είναι θέμα χρόνου. Οι Ιρλανδοί ήταν εξαιρετικοί στον αέρα, έτσι η ΑΕΚ αδυνατούσε να αξιοποιήσει τα συνεχή κόρνερ που κέρδιζε και προσπαθούσε να βάλει τη μπάλα κάτω.

Όμως ο χρόνος κυλούσε, το γκολ δεν ερχόταν και ήταν επόμενο η κόπωση να κάνει την εμφάνισή της.

Η Σάμροκ δεν μπορούσε να κρατήσει τη μπάλα ούτε για μερικά δευτερόλεπτα, αλλά όσο το ματς πλησίαζε στο τέλος έδειχνε να αμύνεται καλύτερα, να κλείνει τους χώρους κι αυτό οδηγούσε σε βεβιασμένες ενέργειες τους «κιτρινόμαυρους» όπως κάποια εντελώς άστοχα σουτ από Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς.

Στο 82΄ ο Γιόβιτς έχασε μεγάλη ευκαιρία σε εξ επαφής (δύσκολη) προβολή, ενώ στην εκπνοή η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Γκραντ. Ο Λούκα Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση και στο 90΄ ισοφάρισε σε 1-1.

Τα 7 λεπτά καθυστερήσεων έδιναν το δικαίωμα στην Ένωση να ελπίζει σε ολοκληρωτική ανατροπή, αυτή όμως δεν ήρθε κι έτσι χάθηκαν δύο πολύτιμοι βαθμοί.

ΑΕΚ-Σάμροκ Ρόβερς 1-1

Γκολ: 21′ πεν. Μπερκ (Σάμροκ Ρόβερς), 89′ πεν. Γιόβιτς (ΑΕΚ)

Κίτρινες: Μπερκ (Σάμροκ Ρόβερς), Γουάτς (Σάμροκ Ρόβερς), Κλίρι (Σάμροκ Ρόβερς), Νάτζεντ (Σάμροκ Ρόβερς)

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν (46′ Πιερό), Κουτέσα (46′ Κοϊτά), Γκατσίνοβιτς, Μάνταλος, Γιόβιτς.

Σάμροκ Ρόβερς: ΜακΓκίντι, Γκρέις, Λόπες, Κλίαρι, Μάθιους (46′ Γκραντ), Ο΄Σάλιβαν, Γουάτς (46′ Μπάρετ), Νάτζεντ, Μάλεϊ (72′ Κλαρκ), Μπερκ (46′ ΜακΈνεφ), ΜακΓκόβερν.

*Στο πρώτο μέρος προέκυψε πρόβλημα με τον βοηθό, Ντιέγκο Μπαρμπέρο, ο οποίος αισθάνθηκε ενόχληση στον αστράγαλο και αντικαταστάθηκε από τον τέταρτο διαιτητή, Αλεχάντρο Κιντέρο Γκονσάλες.



Διαιτητής: Χοσέ Λουϊς Μουνέρα (Ισπανία)

Η ΑΕΚ τίμησε τη μνήμη του αδικοχαμένου Μάριου

Πριν την έναρξη του αποψινού αγώνα η «Ένωση» τίμησε τη μνήμη του αδικοχαμένου Μάριου, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Χαλκίδα.

Συγκεκριμένα, μετά το ζέσταμα των δύο ομάδων και πριν την σέντρα, αντιπροσωπεία της ΠΑΕ κατέθεσε λουλούδια στη μνήμη του δολοφονημένου Μάριου. Μάλιστα μέλη της οικογένειας του αδικοχαμένου φιλάθλου της ομάδας βρέθηκαν στο γήπεδο.