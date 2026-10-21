Το απόγευμα της Τετάρτης (17:00) επιστρέφει η ΑΕΚ στην Αθήνα. Μετά από εννέα ημέρες παραμονής στην Αγγλία και δύο ματς για το Champions League, που συνοδεύτηκαν με ήττες, η Ένωση στρέφει την προσοχή της στο πρωτάθλημα.

Το Σάββατο (24/10) η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς φιλοξενεί τον Παναιτωλικό στην Allwyn Arena (20:00) για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League με μόνο στόχο τη νίκη.

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