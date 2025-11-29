Η ΑΕΚ αναδείχθηκε νικήτρια στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, για το πρωτάθλημα υποδομών της Super League (Κ19), περνώντας νικηφόρα από το Κορωπί με 3-1 σκορ.

Στο αθηναϊκό clasico των «μικρών» σημειώθηκε ένα γκολ-ποίημα, με τον αρχηγό της «Ένωσης», Χρήστο Παλαιολόγου να… οπλίζει έξω από την περιοχή στο 37′, πετυχαίνοντας ένα ασύλληπτο γκολ, δίνοντας εκ νέου (2-1) το προβάδισμα στην ομάδα του.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του δικεφάλου ήταν ο Καραργύρης με δύο γκολ, ενώ για το τριφύλλι είχε μειώσει προσωρινά σε 1-1 ο Νεμπής.