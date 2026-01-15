Η κεντρική επιτροπή διαιτησίας (ΚΕΔ) της ΕΠΟ όρισε σήμερα τον Σλοβένο διεθνή διαιτητή, Ράντε Ομπρένοβιτς, να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι στην «Opap Arena»μεταξύ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής στη Super League.

Ο 35χρονος διαιτητής, από την κατηγορία elite της UEFA, θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του, Γιούρε Πραπρότνικ και Γκρέγκα Κορντέζ, 4ος διαιτητής ορίστηκε ο Φωτιάς, ενώ στο VAR θα είναι οι Ματέι Γιουγκ και Ντένις Χαλίλοβιτς. Από εκεί και πέρα το ΠΑΟΚ-ΟΦΗ θα σφυρίξει ο Γιουματζίδης και το Λάρισα-Αρης ο Ζαμπαλάς.

Αναλυτικά οι ορισμοί της 17ης αγωνιστικής:

ΣΑΒΒΑΤΟ

Πανσερραϊκός-Κηφισιά

Διαιτητής: Μόσχου

Βοηθοί : Μηνούδης, Κομισοπούλου

4ος : Τσαγκαράκης

VAR : Πουλικίδης, Ευαγγέλου.

ΚΥΡΙΑΚΗ

Λάρισα-Αρης

Διαιτητής: Ζαμπαλάς

Βοηθοί : Μωυσιάδης, Κορωνάς

4ος : Τσέτσιλας

VAR : Βεργέτης, Ματσούκας.

ΠΑΟΚ-ΟΦΗ

Διαιτητής: Γιουματζίδης

Βοηθοί : Μπουξμπάουμ, Ψύλλος

4ος : Κουκουλάς

VAR : Κουμπαράκης, Τζήλος.

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

Διαιτητής: Ομπρένοβιτς

Βοηθοί : Πραπτρότνικ, Κόρντεζ

4ος : Φωτιάς

VAR : Γιουγκ, Χαλίλοβιτς.

ΔΕΥΤΕΡΑ

Παναιτωλικός-Λεβαδειακός

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Βοηθοί : Σπυρόπουλος, Παγουρτζής

4ος : Μπαλαχούτης

VAR : Τζήλος, Σιδηρόπουλος.

Βόλος-Ατρόμητος

Διαιτητής: Παπαδόπουλος

Βοηθοί : Νταβέλας, Οικονόμου

4ος : Τικόζογλου

VAR : Παπαπέτρου, Φωτιάς.