Λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Φιορεντίνα, επικράτησε ένταση έξω από το «Αρτέμιο Φράνκι» ανάμεσα σε οπαδούς και αστυνομία.

Τα αίματα «άναψαν» κατά τον πρώτο έλεγχο, όταν -σύμφωνα με αναφορές- φίλοι της Ένωσης που είχαν κανονικά εισιτήριο δεν μπόρεσαν να εισέλθουν στο γήπεδο.

Η κατάσταση αυτή προκάλεσε ταλαιπωρία και καθυστέρηση στην είσοδο των φιλοξενούμενων φιλάθλων, δημιουργώντας τεταμένο κλίμα γύρω από την έδρα των «βιόλα».

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, η ιταλική αστυνομία έχει εγκλωβίσει 800 οπαδούς της ΑΕΚ κοντά στη Fan Zone, με την ατμόσφαιρα να παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένη και τις δυνάμεις ασφαλείας να έχουν περικυκλώσει την περιοχή για να αποφευχθούν νέα επεισόδια.

Πηγή: sport-fm.gr