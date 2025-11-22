Είχε συγκίνηση αλλά και περιπλάνηση της θύμησης με αγώνα γιορτή που έγινε στο δημοτικό γήπεδο Ζαγάρας, το ταξίδι των παλαίμαχων άσων της ΑΕΚ στη Λιβαδειά, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου.

Αρχικά με το τρισάγιο, που έκαναν για τους έξι μήνες από τον αδόκητο θάνατο του πρώην συμπαίκτη τους Μανώλη Παπαδόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, όταν την ώρα του γεύματος σε ταξίδι στη Γερμανία, πνίγηκε και τελικά αυτό στάθηκε η αφορμή για να χάσει τη ζωή του.

Και μετά το τρισάγιο, ακολούθησε ένα παιχνίδι- διαφήμιση με τους βετεράνους του Λεβαδειακού, που ξύπνησε μνήμες στους θεατές.

Σκοπός της αναμέτρησης ήταν η ενίσχυση του Μουσείου της ομάδας της Βοιωτίας, που έχουν δημιουργήσει ο Σύλλογος βετεράνων Λεβαδειακού, σε μια πρωτοβουλία που αγκαλιάστηκε από τους άσους και των δύο συλλόγων.

Παράλληλα, στο γήπεδο Ζαγόρας, βρέθηκαν ξανά πέντε άσοι της ΑΕΚ του 1968. Οι Γιώργος Καραφέσκος, Γιώργος Κεφαλίδης, Απόστολος Τόσκας, Ντίνος Χάνιος και Κοσμάς Πεσιρίδης, και θυμήθηκαν τα παλιά, ενώ κλώτσησαν και μπάλα.

Και το οδοιπορικό των «κιτρινόμαυρων» βετεράνων ολοκληρώθηκε με το γ΄ ημίχρονο της συνάντησης, που παίχτηκε με πολύ κέφι και… αποκαλύψεις στη ταβέρνα «Κρύα» των Πηγών.

Το τρισάγιο στον Μανώλη Παπαδόπουλο

Όμως ας πάρουμε τα πράγματα από τη αρχή: Πρώτος σταθμός των βετεράνων της ΑΕΚ, ήταν το χωριό Μάζι.

Με σεβασμό προσήλθαν στο Κοιμητήρι της περιοχής, για να κάνουν τρισάγιο στον τάφο του Μανώλη Παπαδόπουλου. Λίγα λουλούδια από τον κουμπάρο του άτυχου ποδοσφαιριστή, βετεράνο άσο της ΑΕΚ Στέφανο Πορφύρη στην τελευταία κατοικία του 57χρονου άσου και πολύ συγκίνηση, σ’ ένα μυστήριο που τέλεσε με μυσταγωγία ο πάτερ Θωμάς.

«Μπορεί να μην ήλθαμε στην κηδεία, αλλά είμαστε όλοι παρόντες στο μνημόσυνο για τους έξι μήνες από την άδικη φυγή του» είπε ο Στέλιος Μανωλάς, στον πατέρα του Μανώλη Παπαδόπουλου, Κώστα .

Το τελετουργικό και οι βραβεύσεις

Και μετά το τρισάγιο η αποστολή των βετεράνων της ΑΕΚ, κατευθύνθηκε στο γραφικό γήπεδο της Ζαγόρας.

Πριν από την έναρξη του φιλικού, οι παλαίμαχοι του Λεβαδειακού δια χειρών Γιάννη Μαρτιναίου, απένειμαν στην Α.Ε.Κ. φανέλα της ομάδας με τις υπογραφές όλων των παιχτών, που παρέλαβε ο Θωμάς Μαύρος.

Επίσης, ο αρχισκόρερ της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου, τιμήθηκε από τους γηπεδούχους, δια χειρών του πρώην προέδρου τους και βετεράνο άσο της ΑΕΚ, Ντίνο Χάνιο.

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων Δημήτρης Καραμάνης έδωσε τιμητική πλακέτα στον Στέλιο Μανωλά, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού και αθλητισμού Παναγιώτης Αγνιάδης στον πρώτο σκόρερ της ΑΕΚ Λάμπρο Γεωργιάδη και ο Σπύρο Γκουλής στον Τάκη Καραγκιοζόπουλο.

Επίσης τιμήθηκε από τον Χάρη Αθανασόπουλο ο Ηλίας Λούλος και οι αείμνηστοι, Γιώργος Ζηλιαναίος και Παναγιώτης Μπασιάκος, για την προσφορά τους στο σωματείο, με τιμητικές πλακέτες στους οικείους των!

Ο Μάντζιος έβαζε γκολ και η ΑΕΚ έχανε ευκαιρίες

Ο αγώνας που ακολούθησε, ήταν διαφήμιση για το ποδόσφαιρο. Οι γηπεδούχοι με δύο του Ευ. Μάντζιου (σ.σ. στο 12΄ατομική ενέργεια μετά από πάσα του Λ. Γκαλαμέλου και 42΄ ατομική ενέργεια και πλασέ) και ένα του Α. Ζώη (22΄ πλασε μετα από πάσα Μαντζιου), επικράτησαν 3-1. Το γκολ για την ΑΕΚ πέτυχε με πέναλτι ο Ιβάν Ρούσεφ (48΄χέρι του Καλιαντάση σε πλασέ του Ελληνοβούλγαρου άσου) ο οποίος έχει τιμήσει και την φανέλα του Λεβαδειακού.

Η ΑΕΚ πάντως έχασε πολλές ευκαιρίες κυρίως με τους Σ. Μανωλά (σ.σ. στο β΄ ημίχρονο αγωνίστηκε στην επίθεση) 39΄ -44΄, Μ. Μυλωνά (55΄-57΄) και Ρούσεφ (50΄-60΄) τα σουτ των οποίων από ευνοϊκή θέση απόκρουσε εντυπωσιακά ο Α. Κακωσαίος

Τον αγώνα διαιτήτευσε ο Δ. Θεοχάρης με βοηθούς τους Θ. Παγκαλίδη και Π. Ιωάννου της Ένωσης Βοιωτίας.

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ: (Εκλέκτορες Αν. Τσίκλας, Ι. Μελισσάρης) Αρ. Κακωσαίος, Χρ. Ζαφείρης, Δ. Λαζάρου, Ι. Μαρτιναίος, Σ. Γκουλής, Ν. Γουλής, Α. Μαρτιναίος, Χρ. Κοτσαδάμ, Ευ. Μάντζιος, Λ. Γκαλαμέλος, Α.Ζώης (αρχική) Ι. Πούλος, Π. Καρβούνης, Γ. Καντας, Αθ. Μαρτιναίος, Γ.Αργύρης, Α. Βλαχόπουλος, Σ. Μανωλίδης, Η. Πούλος, Κ. Χάνιος. ΧΑθανσόπουλος, Η. Λούλος Γ. Σύρτας και ο φροντιστής Γ. Βούλγαρης

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΕΚ: (Εκλέκτορας Δ. (Τάκης) Καραγκιοζόπουλος): Σ. Μπούγλας, Σ. Σοφιανίτης Χ. Λουκίνας, Σ. Μανωλάς, Α. Θεοδωρόπουλος, Λ. Γεωργαμλής, Μ. Μυλωνάς, Ι. Μαγγίνας, Λ. Γεωργιάδης, Ι. Ρουσεφ, Χ. Κοπιτσής(αρχική ενδεκάδα) Π. Στυλιανόπουλος, Χ. Βερβέρης, Λ. Δαδίτσος, Δ. Ζήσης, Μ. Πιθαρούλης, Γ. Νεστορίδης. Με την αποστολή παρόντες και οι Θ. Μαύρος, Γ. Κεφαλίδης, Γ. Καραφέσκος, Απ. Τόσκας, Π. Παπαθεοδώρου, Εμ. Κώττης, Στ.Λέτσας, Στ. Πορφύρης, Ευ.Μάκκος, Κ. Πεσιρίδης και ο φυσιοθεραπευτής Κ. Καρυδόπουλος

Το γ΄ ημίχρονο στην «Κρύα» των Πηγών και η πρόσκληση από Μανωλά

Στην ταβέρνα «Κρύα» στις Πηγές, παίχτηκε το γ΄ ημίχρονο της συνάντησης με την δεξίωση που παρέθεσαν με εκλεκτούς κρεατομεζέδες και πολύ κρασί οι γηπεδούχοι. Εκεί ήλθε και ο προπονητής της ομάδας του Λεβαδειακού, που διαπρέπει στη Super League1 Νίκος Παπαδόπουλος, που δήλωσε μέγας θαυμαστής του Θωμά Μαύρου και φωτογραφήθηκε μαζί του. Ο πρόεδρος των βετεράνων της ΑΕΚ, Στέλιος Μανωλάς, έδωσε ρεσιτάλ στο λόγο που έβγαλε για να ευχαριστήσει τους γηπεδούχους: «Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την φιλοξενία σας. Να ευχηθώ να έχουμε υγεία και να ξαναβρεθούμε για αν επισκεφτούμε και το Μουσείο που δημιουργήστε. Και θέλουμε να σας προσκαλέσουμε, μια φορά να έλθετε να δείτε το δικό μας μουσείο, που όμοιό του, δεν υπάρχει όχι στην Ελλάδα, αλλά πουθενά. Οπότε μας χρειαστείτε να μας καλέστε και θα είμαστε δίπλα σας» είπε μεταξύ άλλων

Δείτε και άλλες φωτογραφίες